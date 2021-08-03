Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Kuzey
Irak'ın Hakurk Vadisi
'ndeki Goraspi üs bölgesine 26 Temmuz günü saldırı düzenleyen teröristler Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük
ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Çelebi
ve Sergen Güçlüer
'i şehit etti. Şehitlerimiz 27 Temmuz günü düzenlenen törenlerle memleketlerine uğurlandı. Naaşları defnedilmeden aynı gün Hakurk Vadisi Goraspi
bölgesinde İnsansız Hava Araçları üç kişilik terörist grubu tespit etti. İHA ve SİHA'lardan korunmak için askeri kamuflajlı şemsiyeler kullanan üç teröristin askerlerimizi şehit edilen noktada gizlendikleri ve tekrar barınma alanına doğru hareket halinde oldukları belirlenince bölgeye Atak taarruz helikopteri ile TB-2 Baykar Silahlı İnsansız Hava Aracı sevk edildi. Kuzey istikametinden bölgeyi yoğun ateş altına alan Atak helikopteri teröristlere cehennemi yaşattı.
SİHA YAKALADI
Sessiz çalışma özelliğiyle bilinen SİHA'nın farkında olmayan teröristler bu kez Batı istikametine doğru kaçmaya çalışırken SİHA'nın nokta atışıyla vuruldu. Ertesi gün arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri iki teröristin parçalanmış cesedini buldu. Üçüncü teröristin ise cesedine ulaşılamadı. Aynı gün bölgedeki diğer terörist grupların Kandil'le şifreli telsiz kestirmeleri deşifre edildi. Teröristler Goraspi askeri üs bölgesine saldırı düzenleyen üç kişilik grubun saldırı sonrası dönüş yolunda helikopter ve SİHA'lar tarafından fark edildiğini, üçünün de vurulduğunu, ikisinin olay yerinde öldüğünü belirttiler.
KAN KAYBINDAN ÖLDÜ
Sözde Hakurk saha sorumlusu ve saldırının planlayıcısı olan Çektar Giravi kod adlı Sezer Emre
'nin de ağır yaralı olarak bölgeden kaçırıldığını, geçici olarak bir mağaraya bırakıldığını ve iki saat sonra kan kaybından öldüğünü telsizle ilettiler. Öldürülen terörist Sezer Emre'nin, kısa süre önce öldürülen ve başına 10 milyon lira para ödülü konulan Hakurk sorumlusu Agit Garzan
kod adlı Murat Kalko
'nun yerine sorumlu olarak gönderildiği öğrenildi. Terörist Sezer Emre'nin sözde özel güç yapılanmasında suikastçı olduğu belirlendi. Üç şehidimizin naaşları defnedilmeden katilleri öldürülerek intikamları alınmış oldu.