Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin seyri değerlendirilirken, Afganistan, Tunus, Kıbrıs ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu gündeme odaklanmak ve iş birliğini ilerletmek için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Orman yangınlarının özellikle bugünlerde birçok ülkenin maruz kaldığı küresel bir sorun haline geldiğine ve bu afetlerle mücadelede, dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Afganistan'da insani bir kriz oluşmaması, istikrar ve barış ortamının sağlanması için uluslararası iş birliğinin elzem olduğuna dikkat çekildi. Tunus'ta demokratik ve anayasal düzenin yeniden tesisinin teşvik edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Kıbrıs'taki realitenin uluslararası toplum tarafından doğru anlaşılması ve adil bir yaklaşımı temsil eden iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamak adına uluslararası toplumla iş birliği içinde olmaya devam edeceği dile getirildi.