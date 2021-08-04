SON DAKİKA | Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca’dan kritik açıklamalar: BioNTech’te sorun çözüldü

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda; vaka sayılarındaki son durum ve aşılama süreci ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BAKANLIĞIMIZ HAZIR KITA AFET BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELERİ TAKİP ETMEKTEDİR"

"Ülkemizin önemli bir bölümünde orman yangınları ile mücadele ediliyor. Orman yangınları ile mücadelede vatandaşlarımız ile görevliler birlik ve beraberlik içinde olanca gücü ile fedakarca çalışmaktadır. Yangından sağlık durumu etkilenen kişiler için sağlık hizmetleri hem hizmet mahallinde hem de hastanelerimizde hızla sağlanmaktadır. Bugün haftalık Bilim Kurulu Toplantımızın başında ülkemizin içinde bulunduğu afet durumu ile ilgili tüm Bilim Kurulu Üyelerimiz üzüntülerini ifade ettiler. Ülkemizin mücadele gücü ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde mücadele tecrübesi son derece yüksektir. Sağlık açısından bakanlığımız ve teşkilatımız hazır kıta afet bölgesindeki gelişmeleri takip etmektedir.