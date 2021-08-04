Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev
'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
'e ülkem adına teşekkür ediyorum. Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic
ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski
'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum." Erdoğan dün Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki merkezde, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan
ve İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı
da eşlik etti. ANKARA