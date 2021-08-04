Devlet yaraları sarmaya başladı

Devlet, yangın afeti sonrası vatandaşların maddi manevi yaralarını hızla sarmaya başladı. Yangın bölgelerinde Türkiye Afet Müdahale Planı
kapsamında ön iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Yangınların yoğun olarak yaşandığı 5 ilde AFAD Başkanlığı
koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Orman yangınları olan bölgelerde AFAD
'ın nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, "Antalya
, Muğla
, Mersin
, Adana
ve Osmaniye
'ye; AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
tarafından toplam 62.5 milyon TL nakdi yardım gönderildi. Hâlihazırda bin 759 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmekte olup, afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için; yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/ öğün sıcak yemek dağıtılıyor, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda bin 700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtıldı" denildi.
AK PARTİ'DEN 21 TIR YARDIM
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, kıyafet, el feneri, kazma, çapa, eldiven, bebek bezi, şarj üniteleri, içme suyu, hayvanların bakımı ve beslenmesinde kullanılan malzemelerin yer aldığı 21 TIR önceki gece saatlerinde Sincan
ilçesinden dualarla yangın bölgesine yola çıkarıldı. ANKARA