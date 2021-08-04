Kardeşi teslim oldu ama evlat nöbetine devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
önünde başlattığı evlat nöbeti 701'inci gündür sürüyor. Eylem sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kardeşine kavuşan Hayriye
Akyüz, eyleme katılmaya devam ediyor. Kardeşi Ensari Karaşan
ile 29 Temmuz'da buluşan Akyüz, "Kardeşim için eyleme katılmıştım. Daha önce kardeşim için değil, burada bulunan anne ile babalara destek amacıyla oturuyordum. Benim kardeşimden önceden haberim yoktu daha doğrusu akıbetini bilmiyordum. Kardeşimin akıbetini öğrendikten sonra kardeşim için eyleme katılmaya karar verdim. İyi ki eyleme katılmışım, kardeşimin ismini vermişim ve sonunda kardeşime kavuştum. O duyguyu sözcüklere ben sığdıramıyorum ve anlatılamaz. Ne o acıyı biz ifade edebiliyoruz aile olarak ne de bu sevinç ve mutluluğu ifade edebiliyoruz. O anı ifade edebilecek kelimeler ile sözcükleri bulamıyorum. Çok mutluyum, çok mutluyum darısı diğer anne ve babaların başına diyorum" dedi.
GELİP TESLİM OLSUNLAR
Kardeşinin teslim olmasından dolayı eylemine son vermeyeceğini ifade eden Akyüz, "Allah Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, polislerimizden, askerlerimizden ve siz basın mensuplarından razı olsun. Benim kardeşimin eylemden haberi varmış ve benim sesimi duymuş kendi isteğiyle gelip teslim olmuş. İyi ki de gelip teslim olmuş" diye konuştu. Zorla dağa kaçırılan gençlere ve ailelerine de çağrıda bulunan 4 çocuk annesi Akyüz, "Çocuklarımız korkmasınlar, gelip güvenlik güçlerimize teslim olsunlar. Ailelerinden de asla çekinmesinler. Burada bulunan tüm anne ve babalar dört gözle evlatlarını bekliyor. Devletimize güvensinler gelip teslim olsunlar. Yazık günah onların gençliğine, bu çocuklar bizim geleceğimizdir" dedi.