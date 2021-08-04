Kavaklıdere yangını Muğla’yı tedirgin ediyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını genişliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Muğla merkezi tedirgin etmeye başladı. yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA MERKEZE KADAR ULAŞTI

Alevler Göktepe kulesini aştı, Orman Bölge Müdürlüğüne ait gözetleme kulesi ve Trt verici istasyonu tahliye edildi. Alevlerden çıkan duman Muğla merkezine kadar ulaştı.

MENTEŞE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Vatandaşların tedirgin eden yangın üzerine Menteşe Belediyesi açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli Menteşeliler; Bölgemizde devam eden yangınlarda ilçe merkezimizi mevcut durumda tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Sahadaki tüm unsurlarla birlikte yangınlara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Paniğe kapılmayarak gelişmelerle ilgili belediyemizden gelecek bilgileri takip etmeniz önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.