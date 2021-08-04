Manipülasyon dolu bir kampanya

Sosyal medya ağ analizleri ile tanınan akademisyen Dr. Marc Owen Jones
, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye
'ye uluslararası yardım çağrısı yapılan "Help Turkey
" etiketiyle başlatılan dezenformasyon amaçlı kampanyaya ilişkin önemli bir dijital analiz yayınladı. Jones, Twitter
'da 1-2 Ağustos arasında sosyal medya gündeminde yer alan "Help Turkey" etiketinin 160 bin etkileşim ve 46 bin hesabı kapsayan analizini içeren bir tweet serisi paylaşırken bu kampanyanın amacını "dezenformasyon" olarak nitelendirdi.
FETÖ'CÜ HESAPLAR DA VAR
Jones, "Help Turkey" kampanyasının Türkiye'yi zayıf, yetersiz ve çaresiz gösteren bir çerçevede tasarlandığını, kampanyanın büyüklüğü de dikkate alındığında bunun bir etki/algı operasyonunu akla getirdiğini söyledi. Jones, FETÖ'cü Bülent Keneş
gibi isimlerin bu etiketle yaptıkları Türkiye karşıtı paylaşımları da örnek olarak gösterdi.
"Help Turkey" kampanyasında çok açık manipülasyon izlerine rastlandığına işaret eden Jones, konu hakkında en çok tweet atan hesaplarda dikkat çekici anormallikler tespit etti. Jones, bir örnek olarak, bu etiket altında en çok etkileşim gösteren ve sadece 2 takipçisi olan @ege20281770 hesabının 2 Ağustos'ta açıldığını, normalde birçok tweet bulunması gereken hesapta şu anda hiçbir tweet bulunmadığını, çünkü algı operasyonu için etikete yazdıktan sonra tespit edilmeyi önlemek için hesap sahibinin tweetleri sildiğini belirtti. Jones, araştırmasında etiketle ilgili en aktif kullanıcılardan olan ve yoğun paylaşımlar yapan 15 bin takipçili @Badboy2147
hesabında da sıra dışı bir durum tespit etti. Algı operasyonunun ardından bu hesabın kullanıcı adı @Badboy353435 olarak değiştirilmişti. Dahası, "Help Turkey" ile ilgili tweetleri de silinmişti. Jones bu hareketi "aldatmaca" olarak tanımladı.
BİNLERCE SAHTE HESAP
Benzer şekilde @toprakofficial5 hesabının @jokerqueenn_ olarak değiştirildiğini tespit eden Jones, yaklaşık 7.400 hesaptan oluşan şüpheli grubun çoğunun aynı şekilde kullanıcı isimlerini ve uzantılarını değiştirdiğinin veya hesabını tamamen sildiğinin görüldüğünü belirtti. Jones, "Özetle, "#HelpTurkey kampanyası manipülasyon dolu. Gerçek kişiler ve ünlülerin sayıyı yükseltmesine ek olarak, yapay olarak da binlerce sahte sosyal medya hesabı tarafından manipüle ediliyor" dedi. ANKARA