Sincan ve Pursaklar'dan yangın bölgesine yardım

Ankara'nın Sincan ve Pursaklar belediyeleri, yangın bölgesine yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Yardım TIR'ları ve su tankerlerinin bölgeye ulaşmasının ardından, yaralanan hayvanların tedavisi için hayvan ambulansı, 5 kişilik ekip ve hayvanların beslenmesi için mama Muğla'ya gönderildi.

Sincan Belediyesi Türkiye'nin güneyinde art arda çıkan orman yangınları sonrası hemen harekete geçti. Önce Muğla ve Osmaniye'ye 2 TIR yardım malzemesi gönderildi. İçerisinde bebek bezi, ayakkabı, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunan koliler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ardından Manavgat'ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip bölgeye intikal etti.

Orman yangınlarına müdahalede görev yapmak üzere 4. ekibini de yolcu eden Pursaklar Belediyesi ise su tankeri ve iş makinelerini Marmaris ve Milas'a gönderirken Manavgat'a da veteriner hekimlerini yolladı.Mobil Aşevi ile Osmaniye'deki vatandaşların yardımına koşan Pursaklar Belediyesinin araç filosu, Marmaris ve Milas'ta günlerdir devam eden yangına müdahale ederken, veteriner hekimleri de Manavgat'taki evcil, çiftlik ve yaban hayvanları için seferber oldu. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ''Pursaklar Belediyesi olarak yangınla mücadele eden ekipler için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Su tankerlerimiz ve iş makinelerimiz Marmaris ve Milas'a ulaşırken, Veteriner hekimlerimizde büyükbaş, küçükbaş, binek hayvanları başta olmak üzere evcil hayvanlara ve yaban hayvanlarına yardım için Manavgat'a ulaştı. Yangını söndürmek ve vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek atlatacağız'' dedi.