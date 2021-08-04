‘Sizler bizim gardaşımızsınız’

Azerbaycan
'dan gelen 100 kişilik itfaiye ekibi Marmaris
'in Hisarönü, Armutalanı
ve Turunç
mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. SABAH ekibi, yangının etkili olduğu alanlarda alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf eden Azerbaycanlı itfaiye erleriyle beraber çalışmalara katıldı. SABAH'a konuşan Azeri itfaiyecilerden Hafiz Memmedov, "3 gün önce geldik ve geldiğimiz günden beri hiç uyumadık. Çünkü biz buraya uyumaya gelmedik. İnşallah her şey güzel olur. Kardeşlerimizin dirayeti bize güç veriyor. Dün Şirinyer Tepesinde çıkan yangında alevler üzerimize doğru geldi. Bizi aşıp evlere dayandı. Biz yılmadan, korkmadan mücadelemizle yangını söndürüp evleri kurtardık" dedi.
BU RUH BİZE GÜÇ VERİYOR
Türk milletinin ruhuyla yangını söndüreceklerine inandıklarını belirten Memmedov, "Allah izin verirse Hisarönü mahallesinde çıkan yangını da söndüreceğiz. Çünkü Türk milletinin ruhu var. Bu ruh Karabağ'da olduğu gibi Marmaris'te de bize güç veriyor. Biz kardeşiz, hep birlikte güçlüyüz. Bu topraklar bize yorgunluk vermiyor. Tüm Türk milletininin ruhu bize güç veriyor" dedi.
AZERİ BANKALARDAN BAĞIŞ KAMPANYASINA DESTEK
AZERBAYCAN Bankalar Birliği
, Türkiye
'de yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanların yeniden kazanılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) tarafından başlatılan 1 milyon fidan kampanyasına destek vermek için bağış kampanyası organize ettiğini açıkladı. Azeri bankaların katkılarıyla çalışan başına 5 adet fidan alınarak (fidan başına 10 TL) Türkiye Bankalar Birliği nezdinde toplanan bağışa katkıda bulunulacak.
BİNDEN FAZLA VETERİNER BÖLGEDE
YANGIN bölgesine giden veteriner hekimler, ormanın derinliklerindeki yaban hayvanları insanlardan kaçtığı için müdahale etmekte zorlanıyor. Bin civarında veteriner hekim sahada bütün kliniklerini, hayvan hastanelerini ücretsiz olarak hizmete açmış durumda, canla başla mücadele veriyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan
, "Bin civarında veteriner hekim sahada. Bütün kliniklerini hayvan hastanelerini ücretsiz olarak hizmete açtı. Şu anda hayvanların kurtarılması ve tedavisinde en büyük sorun yaban hayatı ile ilgili. Ormanın derinliklerine kaçan yaban hayatı hayvanlarına ulaşılamıyor" dedi. Didem SEYMEN/
SABAH
HER TIRAŞA BİR FİDAN BAĞIŞLIYOR
GAZİANTEP'TE erkek kuaförü Rıdvan Turgut da tıraş olan her müşterisi için bir adet fidan bağışı yapacağını açıkladı. Bir hafta sürecek kampanyasında en az 400-500 civarı fidan bağışı yapmayı hedeflediğini ifade eden erkek kuaförü, yanan yerleri tekrar yeşillendirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı. Turgut iki günde 60 fidan bağışladı. İHA
BÜYÜK YÜREKLI ÇOCUKLAR
MANİSA'DA
yaşayan 10 yaşındaki Alperen Şeker çocuk orman yangınlarının ardından kumbarasında biriktirdiği paraları yangın bölgesindeki mağdurlara ulaştırılmak üzere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teslim etti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 yaşındaki Ali Eymen Subaşı, orman yangınlarından etkilenen bölgelere yardım amacıyla başlatılan kampanyaya bisikletini bağışladı.
EN ANLAMLI BAĞIŞ
EDİRNE'DE kadınlar, topladıkları yardımları Manavgat'a gönderdi. En anlamlı bağış ise geçen yıl evlenen 5 aylık hamile Özlem Tolan'dan geldi. Tolan, doğmamış bebeği için hazırladığı kıyafetleri ve eşyaları bağışladı. Ercan BİTTİ-Şener ŞENTÜRK/
SABAH
BULGARİSTAN LİDERİ RADEV'E DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, yangınla mücadelede işbirliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.