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Giriş Tarihi: 4.8.2021 10:08 Son Güncelleme: 4.8.2021 10:16

Son dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı öncesi flaş açıklama

Son dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı öncesi flaş açıklama

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Bilim Kurulu toplantısı öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor.

Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var.

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Son dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı öncesi flaş açıklama
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