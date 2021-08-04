Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: Yangına dayanıklı ağaç türleri ekelim

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ülkenin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarını yakından izlediği ve doğaya verdiği zarardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bozdoğan, yerleşim yerlerine de sirayet eden yangınların can ve mal kaybına yol açtığını ifade ederek felaketlerde hayatını kaybeden yurttaşlara Allah'tanrahmet dileyip, yaralılara acil şifalar diledi.



Başkan Bozdoğan, iklim değişikliğinin başlıca nedeni olan karbon salınımının yangınlar sonucu çok yüksek düzeylere çıkmasının ekolojik dengeye büyük zarar verdiğini ve insanların yaşam alanlarını bile ellerinden alan yangın felaketinin açtığı yaraları sarmak için gelecek nesillere çok daha yeşil bir doğa bırakılması gerektiğini hatırlattı. Bu amaçla yangına dayanıklılığını binlerce yıldır kanıtlayan meşe, zeytin, defne, harnup, zakkum ve murt gibi türlerin bölgemizde yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılmasında kullanılmasının büyük yarar sağlayacağını dile getirdi.



Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ülkenin dört bir köşesinde meydana gelen yangınları söndürmek için gecelerini gündüzlerine katarak, tüm imkânsızlıklara rağmen kendi imkânlarını seferber ederek tüm duyarlı insanlara en derin saygı ve selamlarını yolladığını ifade etti.



Başkan Bozdoğan; "Ormanlar ve yeşil örtünün dünyanın akciğerleri niteliğini taşıdığını ve akciğerleri sağlıklı olmayan bir insanın yaşam kalitesi nasıl düşerse, aynı durum doğa içinde geçerli. Bu nedenle doğanın akciğerlerine yeniden kavuşabilmesi ve kendini yenileyebilmesi için yanan bölgelerin bir süre doğal haline bırakılarak, bu yerlerin dışındaki uygun alanlara yangına dayanıklı ağaç türleri dikilmeli. Bundan sonrası için ekilecek her fidan vazgeçilmez bir değer taşıyor. Sadece yüreğimizi yakan yangınlar değil, birçok nedenle çölleşme riski ile karşı karşıya olan ülkemizde yurttaşlarımızın imkânları doğrultusunda fidan dikmelerini rica ediyorum. Var olan yeşil alanların korunması konusunda çok hassas davranılması çağrısında bulunuyorum. Tarsus Belediyesi olarak olası bir yangın tehdidine karşı tedbirli olmak adına ormanlık bölgelere yakın köylerimize yüksek kapasiteli su tankerleri yerleştireceğiz. Bu sayede olası bir yangına karşı itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlarımız ilk müdahaleyi yapabilecekler, gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın başta biz olmak üzere herkesin hiçbir ayrım yapmadan öncelikli görevidir" dedi.