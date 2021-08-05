Alevler termik santrale sıçradı

Muğla Milas
'ta Türkoğlu Mahallesi
'ne doğru ilerleyen alevler kontrol altına alınmışken, dün öğle saatlerinde rüzgârın etkisiyle yeniden şiddetlendi. Ekiplerin canla başla çalışmalarına rağmen alevler Kemerköy Termik Santrali
'ni sardı. Bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşerken patlama sesleri de duyuldu. Bölgede elektrikler kesildi. Bu arada santralin etrafına da iş makineleriyle hendekler kazıldı, hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlere 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.