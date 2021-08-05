Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Alevler termik santrale sıçradı
Giriş Tarihi: 5.8.2021

Alevler termik santrale sıçradı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Alevler termik santrale sıçradı
Muğla Milas'ta Türkoğlu Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevler kontrol altına alınmışken, dün öğle saatlerinde rüzgârın etkisiyle yeniden şiddetlendi. Ekiplerin canla başla çalışmalarına rağmen alevler Kemerköy Termik Santrali'ni sardı. Bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşerken patlama sesleri de duyuldu. Bölgede elektrikler kesildi. Bu arada santralin etrafına da iş makineleriyle hendekler kazıldı, hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlere 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alevler termik santrale sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA