HDP Diyarbakır İl binası
önünde çocukları farklı tarihlerde kandırılarak dağa götürülen ailelerin evlat nöbeti devam ederken, aileleri oturma eylemi yapan Mustafa Biçer
, Ensari Karaşan
ile Alev Turan
, İçişleri Bakanlığı
ve Jandarma Genel Komutanlığı
'nın ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
Bu üç isim Emniyet
ve Jandarma'daki üç günlük sorgularının tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edildiler. Terör ve örgütlü suçlar bürosu savcıları tarafından sorgulamaları yapılan üç isim daha sonra adli kontrol şartıyla nöbetçi Sulh Ceza sorgu
hâkimliğine sevk edildiler. Burada ifadeleri alınan Biçer, Karaşan ve Turan kandırılarak örgüte katıldıkları için çok pişman olduklarını, ailelerine yaşattıkları acılar nedeniyle üzgün olduklarını ifade ederek serbest bırakılma talebinde bulundular. Sorgu hâkimliği ise her üç ismin de gerek Türkiye
sınırları içinde, gerekse yurt dışında Suriye
ve Kuzey Irak topraklarında güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdikleri herhangi bir silahlı eylem ve terör saldırısında yer almadıkları için TCK'nın 221/2 maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Adliyeden çıkan gençler, aileleriyle birlikte evlerine döndüler.