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Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:29 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:34

NASA'dan 'Türkiye' paylaşımı! Yangın bölgesini uzaydan görüntüledi

NASA’dan ’Türkiye’ paylaşımı! Yangın bölgesini uzaydan görüntüledi

Türkiye'nin güneyindeki yangınlar şiddetli biçimde etkisini sürdürürken NASA, Türkiye'deki orman yangınlarının uydu fotoğraflarını paylaştı. NASA'nın paylaştığı bu kareler Türkiye'deki yangının büyüklüğünü de bir kez daha belgeledi.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyıları bir süredir yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangının pençesinde.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 31 Temmuz'da yer küredeki gelişmeleri görüntülemek amacıyla yörüngede bulunan Landsat 8 uydusundan Antalya'daki yangınlara dair fotoğraflar paylaştı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK YANGINI

Ayrıca NASA, Türkiye'de 1 haftada 130 orman yangını olduğunu ve bunun son yılların en büyük yangını olduğunu yazdı. 3 Ağustos itibarıyla 9 yangının devam ettiğini duyurdu.

YUNANİSTAN'A DA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Avrupa ve Orta Doğu'nun kavrulduğunu belirten NASA, Yunanistan'da da büyük yangınlar başladığına dikkat çekti.

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NASA'dan 'Türkiye' paylaşımı! Yangın bölgesini uzaydan görüntüledi
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