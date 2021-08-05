NASA’dan ’Türkiye’ paylaşımı! Yangın bölgesini uzaydan görüntüledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 31 Temmuz'da yer küredeki gelişmeleri görüntülemek amacıyla yörüngede bulunan Landsat 8 uydusundan Antalya'daki yangınlara dair fotoğraflar paylaştı.
SON YILLARIN EN BÜYÜK YANGINI
Ayrıca NASA, Türkiye'de 1 haftada 130 orman yangını olduğunu ve bunun son yılların en büyük yangını olduğunu yazdı. 3 Ağustos itibarıyla 9 yangının devam ettiğini duyurdu.
YUNANİSTAN'A DA DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Avrupa ve Orta Doğu'nun kavrulduğunu belirten NASA, Yunanistan'da da büyük yangınlar başladığına dikkat çekti.