Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, orman yangıları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin başlatılan inceleme kapsamında, suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Ülke genelinde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı tarihten bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldı.

Yapılan inceleme sonucunda bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptandığı belirtildi.