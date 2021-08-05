Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, orman yangıları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin inceleme kapsamında resen soruşturma başladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından detaylar merak konusu haline geldi. Resen soruşturma nedir, ne anlama gelir ve ne demek? Soruları yanıt aramaya başladı. Resen soruşturma terimi, şikayet olmasa da kamu yararına yapılan soruşturma olarak tanımlanabilmektedir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, orman yangıları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin başlatılan inceleme kapsamında, suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Ülke genelinde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı tarihten bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldı.
Yapılan inceleme sonucunda bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptandığı belirtildi.
DEZENFORMASYON İÇEREN PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı, daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun aktif olarak kullanıldığı (#helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page Turkish isimli twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar) tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.