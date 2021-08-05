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Haberler Gündem Haberleri 4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:10 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:10

4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Dünya genelinde 1 yıldan uzun süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine göre bugün corona virüsü testi uygulanan 26 bin 822 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Ağustos koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı bilgileri.

2020 yılının Mart ayında ilk olarak vakası ortaya çıkan covid-19 salgınıyla ilgili güncel korona son durum verileri yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel korona son durum verileri gelmeye devam ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Ağustos koronavirüs tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

4 Ağustos koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden duyuruldu. İşte Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos korona tablosu verileri;

4 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 822

VEFAT SAYISI: 122

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096



3 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 832

VEFAT SAYISI: 126

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243

2 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 898

VEFAT SAYISI: 91

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947

1 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 20 bin 890

VEFAT SAYISI: 96

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539

31 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 332

VEFAT SAYISI: 79

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107

30 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 083

VEFAT SAYISI: 69

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752

29 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 161

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463

28 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 291

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197

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4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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