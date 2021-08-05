CHP’li başkandan ’Yardım edin’ çağrısına 177’li yanıt

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Soğucak mevkiindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliği, Ezine ve Geyikli belediyelerine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, köylülerde yangının söndürülmesi için tankerlerle bölgeye su taşıdı.

YARDIM ÇAĞRISI

Yangında 10 dönümlük alan küle dönerken, Ezine'de yaşayan bir vatandaş sosyal medya hesabından Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a yardım çağrısında bulundu. "Ezine/ Tavaklı bölgesinde yangına lütfen büyümeden müdahale edin" diyen sosyal medya kullanıcısı; çağrısında belediye başkanı Ülgür Gökhan'ı da etiketledi. Kullanıcı ayrıca yangın videosunu da hesabından paylaştı.

"ALO 177'Yİ ARA"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sosyal medya kullanıcısının yardım çığlığına soğuk duş etkisi yaratan bir paylaşımla yanıt verdi. Gökhan, "Müdahale için Alo 177'i yi arayın lütfen" yazdı.

"BİR KAHRAMANLIK DESTANI DA SİZ YAZIN"

Ülgür Gökhan'ın bu yanıtı sosyal medyadan büyük tepki alırken, yardım çağrısında bulunan vatandaş, " Alo 177 zaten arandı ve bölgede ekipler mevcut. Ben sadece kahramanlık destanlarının yazıldığı bu topraklarda sizin de bir destanınız olsun istedim. Yardım çığlığımıza 177'li yanıt. " yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Alo 177 yanıtına büyük tepki gösterdi. Bir vatandaş" Çıkan bir yangında nereyi aramamız gerektiğini çok iyi biliyoruz Başkan. Keşke sizde o yardım çığlığına koşmasını bilseniz. Gün birlik olma günüyken acının ve gözyaşının üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Şuan ciğerlerimiz yanıyor. Kimi elinde bidonla su taşıyor, kimi traktörünü alevlerin ortasını sürüyor. Kimi canını ortaya koyuyor. Seyit Onbaşının, Mücahide Hatice Hanım'ın Mehmet Çavuşların kahramanlık destanı yazdığı bu topraklarda Başkan'dan buz gibi bir yanıt. Harikasın başkan. Biz Alo 177'yi aramasını da biliriz, karınca misali su taşımayı da. Yeter ki Vatan Sağ olsun."