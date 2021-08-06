AK Parti’li Ömer Çelik, Mersin’deki orman yangınında zarar gören alanları inceledi

Çelik, beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve diğer ilgililerle Aydıncık'ta 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Yenikaş Mahallesi Yağrat mevkisinde vatandaşlarla bir araya gelen ve evi hasar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Çelik, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Çelik, mahalle sakinleriyle yanan evlerde incelemede bulundu.

Ziyareti sırasında mahalledeki bir ağacın dibinde oturan yaşlı kadının yanına giden Çelik, bölgede yapılacak destekler konusunda vatandaşı bilgilendirdi.

"Hükümetimize, müminlere, toprağın altında yatanlara her zaman dua ederim, Kur'an-ı Kerim okurum." diyen kadına teşekkür eden Çelik, tüm sıkıntıları halledeceklerini söyledi.

"DEVLETİN İMKANLARI SİZİN İMKANLARINIZ"

Çelik, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, yangından sonra ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili kontrol gezisi yaptıklarını ifade etti.

Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını dile getiren Çelik, yanan yerlerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Kimi yerde evler ve çardaklar, kimi yerde ahırlar yanmış. Tespitler yapılacak ve bunların hepsi telafi edilecek. Önemli olan insan canına bir zarar gelmemesi. Tabii ki hayvanın, bitkinin, toprağın canı, hava, hepsi kıymetli. Tesellimiz insan canı kaybımız yok. Diğerleri de olmasın isterdik ama maalesef kayıplarımız var. Öte yandan maddi konular inşallah telafi edilecek. Burada bir afet, kimi yerde rüzgar ters dönüyor, başka şey oluyor. Yeni bir yangın ortaya çıkmasın diye Orman Teşkilatı teyakkuz halinde, AFAD ve Kızılay bizimle. Devlet, sizin devletiniz. Devletin imkanları sizin imkanlarınız. Ne varsa erişsin, ulaşsın diye elden gelen gayret gösterilecek."

Devletin vatandaşların yanında olduğunu aktaran Çelik, sıkıntıların bir an önce çözülmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TARIM ZARARLARIYLA İLGİLİ ÖDEMELER YAPILACAK"

Ömer Çelik, devlet kurumlarının yaraları sarmak için bölgede bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Acil olan, gıda ve kalacak yerle ilgili bir sıkıntının ortaya çıkmaması ve sıkıntı olan yerlerin de bir an önce telafi edilmesi. Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. Devlet yanınızdadır. Milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatımız, AFAD, Kızılay, polis, jandarma hepsi bu yaraları sarmak için burada. Tabii ki olmasın, hiçbir şekilde zarar gelmesin, onu arzu ederdik ama yangın afeti... Allaha şükür Adana'mızda, Osmaniye'mizde, Mersin'imizde hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Antalya'da, Muğla'da devam ediyor, büyük üzüntü duyuyoruz. Hep beraber, kardeşçe el birliği içerisinde yapacağız. Ulaşamadığımız yer varsa, eksik kalan yer varsa bizi uyarın, gördüğünüz yetkiliye söyleyin. Herkese ulaşalım."

Mahalledeki sorunların notunu aldıklarını belirten Çelik, bu noktada çalışmaları bir an önce gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çelik ve beraberindekiler daha sonra Silifke'de 29 Temmuz'da çıkan ve 1 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında Boğsak mevkisindeki evleri yanan bir aileyi ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileğinde bulunan Çelik, sıkıntıların en kısa sürede çözüleceğini söyledi.