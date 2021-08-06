Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Koronavirüs tablosu 6 Ağustos 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 6.8.2021 18:12

Koronavirüs tablosu 6 Ağustos 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu 6 Ağustos 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Günlük vaka, vefat ve iyileşen sayısı korona tablosunda bulunurken yapılan test sayısı da açıklanıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbir uyarısını sık sık yaparken bugünkü verilere ilişkin olarak 6 Ağustos corona virüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Tabloya göre, son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Peki 6 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Salgınla mücadele topyekun devam ederken koronavirüs tablosu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Aşılama hızının devam etmesiyle beraber vaka sayısı kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Son olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak edilirken Koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki 6 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son veriler…

KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI – VEFAT SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Ağustos koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından paylaşılan 6 Ağustos 2021 Cuma gününe ilişkin korona son durum verileri açıklandığında haberimizde yer alacaktır…

KORONAVİRÜS TABLOSU 6 AĞUSTOS 2021 AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Türkiye koronavirüs vaka ve vefat rakamlarına ilişkin güncel veriler paylaşılınca haberimizde yer alacaktır.

BAKAN KOCA'DAN AŞI VE TEDBİR UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbir uyarısı yaparak, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI 5 AĞUSTOS

VAKA SAYISI: 24 bin 297

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636

4 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 822

VEFAT SAYISI: 122

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096

3 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 832

VEFAT SAYISI: 126

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243

2 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 898

VEFAT SAYISI: 91

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs tablosu 6 Ağustos 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA