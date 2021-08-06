Koronavirüs tablosu 6 Ağustos 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Salgınla mücadele topyekun devam ederken koronavirüs tablosu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Aşılama hızının devam etmesiyle beraber vaka sayısı kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Son olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak edilirken Koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki 6 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son veriler…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Ağustos koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından paylaşılan 6 Ağustos 2021 Cuma gününe ilişkin korona son durum verileri açıklandığında haberimizde yer alacaktır…
Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Türkiye koronavirüs vaka ve vefat rakamlarına ilişkin güncel veriler paylaşılınca haberimizde yer alacaktır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbir uyarısı yaparak, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
VAKA SAYISI: 24 bin 297
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636
VAKA SAYISI: 26 bin 822
VEFAT SAYISI: 122
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096
VAKA SAYISI: 24 bin 832
VEFAT SAYISI: 126
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243
VAKA SAYISI: 22 bin 898
VEFAT SAYISI: 91
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947