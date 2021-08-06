Rihanna milyarderler listesinde

FORBES Dergisi
, ünlü şarkıcı Rihanna
'yı 1.7 milyar dolar
lık (yaklaşık 14.5 milyar lira) serveti ile resmi olarak milyarder ilan etti. Dünyanın en zengin kadın müzisyeni olan 33 yaşındaki şarkıcı, 1.4 milyar dolar net gelir elde ettiği makyaj markası Fenty Beauty
ve iç çamaşırı markası Savage X Fenty
ile birlikte 1.7 milyar dolarlık servete ulaştı. Rihanna, 2018'de kurduğu iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin 115 milyon dolarlık değerini 1 milyar dolara çıkarırken % 50'sine sahip olduğu Fenty Beauty'nin net piyasa değeri ise 2.8 milyar dolar. Hayranları 2016'dan beri albüm çıkarmayan ünlü şarkıcının müziğe dönmesini bekliyor. DIŞ HABERLER