Şantiyedeki 190 işçi zehirlenmişti! 3 şüphelinin 5 yıla kadar hapsi istendi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maltepe ve Beykoz ilçelerinde birden fazla inşaat şantiyesinde 190 işçinin gıda zehirlenmesi şikayeti ile hastaneye başvurması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında yemek şirketinin yetkilisi Erdoğan A. ile gıda mühendisi Sevinç P. gözaltına alınırken çıkarıldıkları İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsiyle serbest bırakılmışlardı.

YEMEKTEN SONRA FENALAŞTILAR

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede söz konusu şantiyenin yemek ihtiyacının özel bir catering şirketi tarafından karşılandığı, 9 Aralık tarihinde şantiyedeki işçilere yemek olarak tavuk suyu çorbası, pirinç pilavı ve et dönerden oluşan menü gönderildiği, bir süre sonra ise şantiyede çalışanların fenalaştığı bildirildi.

76 MAĞDUR HASTANELİK OLMUŞTU

76 mağdurun rahatsızlanarak hastanede tedavilerinin yapıldığının açıklandığı iddianamede, olay günü verilen yemeklerden alınan numunelerin Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce incelenmesi sonucu et döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine göre yapılan analizler yönünden uygun olmadığının belirlendiği kaydedildi.

YEMEKLERDEN ALINAN NUMUNELER SIKINTILI ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri belirtilirken et döner üzerinde yapılan laboratuvar analizine ilişkin rapor ve tutanaklar incelendiğinde şüphelilerin 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti' suçunu işlediklerinin sabit olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

3 ŞÜPHELİNİN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Aynı zamanda iddianamede söz konusu yemek firmasında gıda mühendisi olarak çalışan şüpheli Sevinç P.'nin, şirketin catering hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı olan şüpheli Erdoğan A.'nın ve firmada baş aşçı olarak çalışan Sabahattin K.'nın 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.