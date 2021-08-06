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Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:02 Son Güncelleme: 6.8.2021 10:25

Son dakika: İletişim Başkanlığı açıkladı! 208 orman yangınından 196'sı kontrol altına alındı

AA
Son dakika: İletişim Başkanlığı açıkladı! 208 orman yangınından 196’sı kontrol altına alındı

Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı: 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alındı.

Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı, farklı illerde çıkan 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.

Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.
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Son dakika: İletişim Başkanlığı açıkladı! 208 orman yangınından 196'sı kontrol altına alındı
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