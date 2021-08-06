Tarihi metro tünelindeki İETT binası dökülüyor

Beyoğlu'nun arap cami mahallesi ile Şahkulu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İETT genel müdürlüğü karaköy binasın altında yer alan istasyona en son 2018 yılında bakımı yapılmıştı.









Osmanlı padişahı Sultan Abdulazize kadar kadar uzanan ,Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbulluların vazgeçilmezi olan ve Dünyanın en eski ikinci metro tüneli olan Karaköy ve Beyoğlu'nu birbirine en kısa yoldan bağlayan tünelin içinde bulunduğu İETT binası bakımsızlıktan dökülür hale geldi. Dış yüzeyinde önemli çatlakları bulunan ve saçaklarının yer aldığı taşların çürüyerek aşağı düştüğü tarihi İETT binasının zaman geçirmeden bakıma alınması gerektiği kaydedildi.





Tarihi bir geçmişe sahip olan tünelin dış cephesinin Çürüyen taşları önlem alınıp alt kısmına demir korkuluklar yapılmasına rağmen yine de tehlike yaratıyor. Dış cephesindeki çürüyen ve yıpranan taşların yerinden kopup alttan geçen vatandaşların üzerine düşme tehlikesi yaratması olası kazalara davetiye çıkarıyor.



ÇEVRESİNDEN GEÇEN INSANLARA TEHLİKE YARATIYOR



Karaköy ve beyoğlunu birbirine en kısa yoldan bağlayan dünyanın en eski ikinci yer altı tüneli, tarihi bir değere sahip olmasına rağmen ,binanın dış Sütunlardaki ve duvarlarda çatlaklıklar oluşması insanlar ve çevredeki yerler için endişe uyandırmaya devam ediyor.

Dış cephesinin yanı sıra tünelin de bakımsız olduğu ve duvardaki kararmalar da gözlerden kaçmadı.