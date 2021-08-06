Termik santralde faciaya ramak kaldı

Muğla
'nın Milas
ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali
'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangınında facianın eşiğinden dönüldü. Milas'ta Türkevleri Mahallesi
'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangın, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülerine kadar ulaşırken, facianın eşiğinden dönüldü. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Ören Mahallesi
'nde bulunan termik santrale giden yol, polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı.
TEKNELERLE TAHLİYE
Alevlerin santrale ulaşmasının ardından, Ören
'deki vatandaşlar gece boyunca sahil güvenlik tekneleri ile bölgeden tahliye edilerek Bodrum
'a götürüldü. Bazı vatandaşlar da özel araçları ile bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 11 saat boyunca devam eden yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA
ve su tankeriyle müdahale edildi. Alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi. Yangın sabah
saatlerinde tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.
'GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILDI'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, sosyal medya hesabından Kemerköy Termik Santrali ile ilgili yaptığı açıklamada, yangın bölgesinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
'YANGIN ORADAYSA BİZ BURADAYIZ'
Antalya Manavgat Taşağıl
köyünde vatandaşların yangınla mücadelesine SABAH ekibi de tanıklık etti. Köyün tarlalarından yükselen alevler, köy içindeki evlerin çevresine sıçramaya başladı. Bu sırada herkes panik halinde itfaiyecilerle birlikte mücadeleye hazırlanırken "Yangın oradaysa biz de buradayız" diye bir ses yükseldi. İbrahim Kaçar
'ın eşi ağlarken söylediği bu sözlerle herkes mücadeleye koyuldu. Kaçar, iki oğlu ve yeğeniyle birlikte su bidonu, kazma, kürek, kesi motoru gibi ellerinde ne varsa hazırlıklarını yaptı. Komşuları da tarla sulama motorlarıyla yangın gelebilecek tarlaları ıslatırken, bahçelerdeki ağaçlar kesilerek alev almasının önüne geçildi. İtfaiye araçları ve helikopterler rüzgarla birlikte yükselen alevleri kontrol altına almak için uğraşırken, iş makinesi getirilerek setler oluşturuldu. Köydeki yangın iki saat içinde kontrol altına alındı.
'HEP BİRLİKTE SÖNDÜRDÜK'
Cesaret ve kararlılığı ile yangının söndürülmesinde pay sahibi olan İbrahim Kaçar, "Yangını köylülerle birlikte mücadele ederek söndürdük. Korksak ne yapacağız. Ecel gelmişse ötesi var mı? O gün hanım ağlarken, 'kaderde ne varsa onu yaşayacağız' dedim. Traktörle, pet şişeyle, elimizde ne varsa yangına girdik. Yine olsa yine yaparız" diye konuştu. Zeynel YAMAN /
SABAH
HER YER YANDI, LEYLEKLER YAVRULARINI TERK ETMEDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'ndeki Aşağı Işıklar Camii'nin kubbesine yuva yapan bir çift leylek, bölgede çıkan yangında bütün mahalle yanmasına rağmen yuvalarını terk etmedi. Yangın sırasında sürekli bağıran leylekler, yavrularının yanından bir an olsun ayrılmadı. Yangın esnasında neredeyse tüm evler zarar görürken caminin yangından etkilenmediği görüldü. Çağrı OĞUZ / SABAH
NASA YANGININ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de devam eden yangın bölgelerine ait uydu görüntülerini paylaştı. Görüntüler yangının sebep olduğu tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi. NASA'nın sitesinde yapılan paylaşımda, "Şiddetli sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarıyla karşı karşıya" ifadesine yer verildi. Rüzgâr ve 40 derecenin üzerindeki yüksek sıcaklıkların yangını beslediği belirtildi. DIŞ HABERLER
YANGINI AZMETTİRİLEN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARMIŞ
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde iki gün önce çıkan yangını 12 yaşındaki M.A.T.'nin çıkardığı belirlendi. M.A.T., kendisini 16 yaşındaki C.Y.'nin azmettirdiğini söyledi. Gözaltına alınan C.Y. tutuklandı. Mersin'de ise otları tutuşturarak yangın çıkaranların ise K.Ş. ve B.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden K.Ş. tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamil CÖMERTLER-Bekir COŞKUN / SABAH
'NENE HATUN' YOLA ÇIKTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'un, İstanbul Kuruçeşme'den yola çıktığını açıkladı. Gemi, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören bölgesine ulaşarak, yangınla mücadeleye destek verecek.