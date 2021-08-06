Teröristbaşı Öcalan’ın 8 avukatına dava! Mahkeme iddianameyi kabul etti

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak. İddianamede 8 avukat hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 57 sayfalık iddianamede elde edilen deliller ve tespitlere yer verildi. İddianamede avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Önderlik Komitesi içerisinde yer aldıkları ve sanıkların İmralı'da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlendikleri belirtildi.

AVUKATLIK BÜROSU ÜZERİNDEN HABERLEŞİYORLAR

İddianamede sanık avukatların, sözde avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları/mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri ve sanıkların örgüt elebaşının savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukat ile birlikte örgüt faaliyetlerine özgülenmiş Asrın Hukuk Bürosu isimli Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri aktarıldı. Avukatların bu büro üzerinden hukuksal faaliyet adı altında örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, yine İstanbul'da sözde dernek adı altında faaliyet gösteren TUAD (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) isimli dernek üzerinden tutuklanan örgüt mensuplarına hukuki yardım sağladıkları ve ailelerine örgütün talimatları doğrultusunda ulaşarak ihtiyaçları olup olmadığını sordukları da iddianamede açıklandı.

ÖRGÜTÜN ÖNDERLİK KOMİTESİNDELER

Önderlik Komitesi içerisinde yer alan sanıkların aynı zamanda dernek adı altında faaliyet gösteren TUAD (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) ile örgüt talimatları doğrultusunda birlikte hareket ettikleri belirtildi.

İddianamede sanıkların "Öcalan'a Tecrit uygulanıyor", "Avukatları 300 gündür görüştürülmüyor" gibi söylemlerle ve bunu basın-yayın organlarında yayımlattırarak kamuoyunda ve uluslararası alanda negatif algı oluşturdukları ve Türkiye'de bir mahkuma kötü davranıyor göstererek, uluslararası alanda zor duruma sokmaya çalıştıkları ifade edildi.

Sanık Rezan Sarıca'nın Fransız Press Haber Ajansı muhabirlerinden Nicola Agence ile görüşerek Öcalan'ın 4. yargı reformu paketi kapsamında yeniden yargılanması girişimleri ile ilgili bilgiler verdiği de iddianamede belirtildi.