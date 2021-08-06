Yangınlar sürerken PKK’nın gazetesi Kaz Dağlarını işaret etti!

Türkiye'deki çeşitli illerde peş peşe başlayan yangınlarla mücadelenin 10. gününe girildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı, altı şehirde ise 13 tane orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
MANŞETE TAŞINAN CÜMLELER DİKKAT ÇEKTİ
Yangınlarla topyekûn mücadele edildiği bir dönemde terör örgütü PKK'nın yayın organlarından biri olan Yeni Özgür Politika gazetesi manşetine "Kürt'le barışmayan Kaz Dağları'nı kaybeder" cümlelerini taşıması dikkat çekti.
Spotta ise "Polen Ekoloji'den Cemil Aksu, silah endüstrisini geliştirmeye çalışan, bu kapsamda madenciliğe ve ağır sanayiye yatırım yapan, Kürdistan'da ormanları yakan Türk devletinin ekolojik yıkımının Kürt sorunundaki çözümsüzlükle ilişkisini değerlendirdi" denildi. Yazının içeriğinde, "Kürt sorunundaki güvenlikçi politikalara ses çıkarmadan, İkizdere'yi durdurmak, Konya'daki kuraklığı gidermek, Kazdağları'nı kazanmak zor" ifadeleri yer aldı.
"YETKİLİLER ÖNLEM ALSIN!"
Sosyal medyada ise PKK'nın yayın organının yangınlar sürerken haberin içeriği farklı olsa bile böyle bir başlık atmasının manidar olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Gazeteci Nedim Şener de bu manşeti paylaşarak, "Terör örgütü PKK'nın paçavrası yazmış; sırada Kazdağları var galiba. Yetkililer önlem alsın" yorumunda bulundu.