Yangınlar sürerken PKK’nın gazetesi Kaz Dağlarını işaret etti!

"YETKİLİLER ÖNLEM ALSIN!"

Sosyal medyada ise PKK'nın yayın organının yangınlar sürerken haberin içeriği farklı olsa bile böyle bir başlık atmasının manidar olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Gazeteci Nedim Şener de bu manşeti paylaşarak, "Terör örgütü PKK'nın paçavrası yazmış; sırada Kazdağları var galiba. Yetkililer önlem alsın" yorumunda bulundu.