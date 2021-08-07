Başörtülü olduğu için plaja alınmayan Zuhal Fidan A Haber’e konuştu: Görevli bize doğru koştu, zahmet etmeyin...

İstanbul'da 2021 yılında skandal bir başörtüsü uygulaması yaşandı. Kilyos'a eşi ile birlikte denize girmeye giden Zuhal Fidan, başörtülü olması nedeniyle plaja alınmadı. Beach yetkililerinin, 'Tesettürlü almıyoruz' sözleri karşısında büyük üzüntü yaşayan genç kadın A Haber'e yaşananları anlattı.
"ZAHMET ETMEYİN, TESETTÜRLÜ ALMIYORUZ"
Kilyos'ta özel bir beachte yaşanan skandal olayın mağduru Zuhal Fidan yaşananları A Haber'e şu ifadelerle anlattı:
Görevli bize doğru koştu. 'Zahmet etmeyin, tesettürlü almıyoruz' dedi.
Maalesef benim annem de tesettürlü, bu bir ırkçılık ama üzülerek bu kuralı dile getiriyorum müşterilerimize dedi.
(Başörtülü olduğu için plaja alınmayan Zuhal Fidan)
"İŞLETMEYİ ARADIK, 'GERÇEK Mİ' BU DİYE SORDUK"
Fidan yaşananlar sonrası işletmeyi aradıklarını ve durumu anlatıklarını belirtti, sözlerini şöyle sürdürdü:
İşletmeyi aradık 'bu gerçek mi' dedik? 'Haklısınız ama işletmemizin kuralıdır, başörtülü alamıyoruz' yanıtını aldık.
(A Haber Muhabiri Tuba Kezer)
"TESETTÜRLÜ İNSANLAR DA YÜZEBİLİR"
Fidan çok üzüldüğünü ifade ederek, "Baya moralim bozuldu. Tesettürlü insanlar da yüzebilir, bunda bir beis yoktur" dedi.
İstanbul'da plajda skandal uygulama! "Tesettürlü almıyoruz"
A HABER O PLAJA GİTTİ, AYNI SKANDAL İLE KARŞILAŞTI
Türkiye'nin konuştuğu skandalı yerinde incelemek için A Haber Muhabiri Tuba Kezer Kilyos'taki beach işletmesine gitti. Gizli çekim yapan Kezer, 'Tesettürlü almıyoruz, benim yapabileceğim bir şey yok' sözleri ile kapıdan çevrildi.Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”