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Haberler Gündem Haberleri Başörtülü olduğu için plaja alınmayan Zuhal Fidan A Haber'e konuştu: Görevli bize doğru koştu, zahmet etmeyin...
Giriş Tarihi: 7.8.2021 15:17 Son Güncelleme: 7.8.2021 15:41

Başörtülü olduğu için plaja alınmayan Zuhal Fidan A Haber'e konuştu: Görevli bize doğru koştu, zahmet etmeyin...

Başörtülü olduğu için plaja alınmayan Zuhal Fidan A Haber’e konuştu: Görevli bize doğru koştu, zahmet etmeyin...

İstanbul'da Kilyos'ta bir beach, Zuhal Fidan isimli vatandaşı başörtülü olduğu için içeri almadı. İşletme tesettürlü kişileri içeri almama kuralı olduğunu vurguladı. Büyük üzüntü yaşayan Zuhal Fidan A Haber'e konuştu. Fidan, "İşletmeyi aradık bu gerçek mi dedik? 'Haklısınız ama işletmemizin kuralıdır, başörtülü alamıyoruz' dediler.' ifadelerini kullandı. A Haber'den Tuba Kezer de aynı beach işletmesine giderek durumu yerinde görüntüledi. Kezer de, 'Tesettürlü almıyoruz' sözleri ile kapıdan çevrildi.

İstanbul'da 2021 yılında skandal bir başörtüsü uygulaması yaşandı. Kilyos'a eşi ile birlikte denize girmeye giden Zuhal Fidan, başörtülü olması nedeniyle plaja alınmadı. Beach yetkililerinin, 'Tesettürlü almıyoruz' sözleri karşısında büyük üzüntü yaşayan genç kadın A Haber'e yaşananları anlattı.

"ZAHMET ETMEYİN, TESETTÜRLÜ ALMIYORUZ"

Kilyos'ta özel bir beachte yaşanan skandal olayın mağduru Zuhal Fidan yaşananları A Haber'e şu ifadelerle anlattı:

Görevli bize doğru koştu. 'Zahmet etmeyin, tesettürlü almıyoruz' dedi.

Maalesef benim annem de tesettürlü, bu bir ırkçılık ama üzülerek bu kuralı dile getiriyorum müşterilerimize dedi.

(Başörtülü olduğu için plaja alınmayan Zuhal Fidan)

"İŞLETMEYİ ARADIK, 'GERÇEK Mİ' BU DİYE SORDUK"

Fidan yaşananlar sonrası işletmeyi aradıklarını ve durumu anlatıklarını belirtti, sözlerini şöyle sürdürdü:

İşletmeyi aradık 'bu gerçek mi' dedik? 'Haklısınız ama işletmemizin kuralıdır, başörtülü alamıyoruz' yanıtını aldık.

(A Haber Muhabiri Tuba Kezer)

"TESETTÜRLÜ İNSANLAR DA YÜZEBİLİR"

Fidan çok üzüldüğünü ifade ederek, "Baya moralim bozuldu. Tesettürlü insanlar da yüzebilir, bunda bir beis yoktur" dedi.

İstanbul'da plajda skandal uygulama! "Tesettürlü almıyoruz"

A HABER O PLAJA GİTTİ, AYNI SKANDAL İLE KARŞILAŞTI

Türkiye'nin konuştuğu skandalı yerinde incelemek için A Haber Muhabiri Tuba Kezer Kilyos'taki beach işletmesine gitti. Gizli çekim yapan Kezer, 'Tesettürlü almıyoruz, benim yapabileceğim bir şey yok' sözleri ile kapıdan çevrildi.

Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”

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Başörtülü olduğu için plaja alınmayan Zuhal Fidan A Haber'e konuştu: Görevli bize doğru koştu, zahmet etmeyin...
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