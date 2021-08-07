Başörtülü olduğu için plaja alınmayan Zuhal Fidan A Haber’e konuştu: Görevli bize doğru koştu, zahmet etmeyin...

(A Haber Muhabiri Tuba Kezer)

"TESETTÜRLÜ İNSANLAR DA YÜZEBİLİR"

Fidan çok üzüldüğünü ifade ederek, "Baya moralim bozuldu. Tesettürlü insanlar da yüzebilir, bunda bir beis yoktur" dedi.

İstanbul'da plajda skandal uygulama! "Tesettürlü almıyoruz"

A HABER O PLAJA GİTTİ, AYNI SKANDAL İLE KARŞILAŞTI

Türkiye'nin konuştuğu skandalı yerinde incelemek için A Haber Muhabiri Tuba Kezer Kilyos'taki beach işletmesine gitti. Gizli çekim yapan Kezer, 'Tesettürlü almıyoruz, benim yapabileceğim bir şey yok' sözleri ile kapıdan çevrildi.

Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”