İBB’den Rumelihisarı’na saray gibi lojman

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
), Sarıyer Rumelihisarı
'nda bulunan Şehitlik Mezarlığı
ve Naif Baba Tekkesi
arazisi içerisinde yaptığı saray yavrusu lojmana milyonlarca lira harcandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun eylül ayında ikamet olarak kullanmaya başlayacağı iddia edilen boğaza nazır lojman için kaç milyon liralık harcama yaptığı belirlenemediğinden, masraflar tartışma konusu oldu. Mülkiyeti Robert Koleji
'nden İBB'ye geçen vakıf arazisinde başkanlık konutu yapıldığı iddia edildi. Rumelihisarı
'ndaki ultra lüks binanın başkanlık konutu yapılacağı iddiaları sorulan İmamoğlu, "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir.
Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" dedi. Rumelihisarı'nda İBB mülkiyetinde yapılan inşaat çalışmasında bahçedeki 160 yıllık ceviz ağacının da kesildiği ileri sürüldü. Fenerli Türbe Sokak
'ta bulunan alan drone ile havadan da görüntülendi. Hummalı bir çalışmanın yapıldığı alanda bir kış bahçesinin olduğu, çevre düzenlemesinin yapıldığı görüldü. Bahçede havuz olarak yapılan büyük bir alanında daha sonra kapatılarak fonksiyon değişikliğine gidildiği dikkat çekti.