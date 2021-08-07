Sarıgül: Gün siyaset yapma günü değil, Yangını söndürme günüdür

Kayseri'de konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, orman yangınları ile Türkiye'nin ciğerinin yandığını, ancak şu anda eksiklikleri, sıkıntıları ve sorunları konuşmanın zamanı olmadığını belirterek yangınların ve yaraların sarılması gerektiğini söyledi.

Partisinin Kayseri İl kongresi için geldiği Kayseri'de konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP olarak yangına benzinle giden, ülke yansın batsında biz iktidar olalım diyen bir parti olmadıklarını belirterek, önceliklerinin yangının söndürülmesi olduğunu söyledi.

"GÜN SİYASET YAPMA GÜNÜ DEĞİL, YANGINI SÖNDÜRME GÜNÜDÜR"

Kötü olaylar üzerinden oy alıp koltuğun peşinden koşan bir parti olmadıklarını belirten TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül; "Türkiye Değişim Partisi'nin ana görüşü önce devletimiz mutlu olacak sonra partimiz cennet vatanımıza gereken hizmetleri yapacak. TDP önce bayrak ve toprak der, sonra o toprak üzerinde atalarımızın bize bıraktığı bu güzel coğrafyada ülkemize demokrasi ve hoşgörü içerisinde nasıl hizmet edeceğimizi yurttaşlarımıza söyleriz. Biz kötülükler üzerine siyaset yapan bir parti olamayız. Biz cennet vatanımızın huzurlu olmasın isteyen bir partiyiz. Bu ün siyaset yapma kendini gösterme günü değil yangını söndürme günüdür" dedi.

GÖÇ KONUSUNDA EVRENSEL HUKUK İŞLETİLMELİ

Göç konusuna da değinen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül; "Afganistan'dan bir çok insanını buraya geldiğini görüyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak zulümden kaçanlara kucak açmalıyız. Suriye'deki zulümden kaçanlara kucak açıldı. Oranın şartları ve koşulları başkaydı. Ama Afganistan'dan bize bir göç dalgası gelecekse bireyin özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi diyen Avrupa Biriliği buraya çağrılmalı ve bu yük yüzde yüz Türkiye'nin üzerine bırakılmamalıdır" dedi.