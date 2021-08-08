Afet bölgeleriyle ilgili çok önemli uyarı! Bunları yaparken dikkat





"FAZLADAN GÖNDERİLEN VE İKİNCİ EL MALZEMELER İSRAF OLUYOR"

Afet bölgeleri için yapılacak olan yardımların belli kurallar çevresinde olması gerektiğini hatırlatan Veysi Kortak, "Yetkili kurumların yaptığı yardım çağrılarına uymamız ve yapılacak yardımların yine bu resmi kurumlar vasıtasıyla yapılmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Resmi kurumların tespit ettiği ihtiyaç malzemeleri dışında malzeme gönderilmesi durumunda hem asıl ihtiyaç olan malzemelerin tasnifinde görevlilerin zaman kaybı yaşamasına neden olmakta hem de bu malzemelerin depolanması için belirli bir planlama olmadığından maalesef bu malzemeler boşa gitmektedir. Ayrıca gönderilecek yardım malzemelerin ikinci el olmamasına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Daha önce kullanılmış olanlar da aynı şekilde boşa gitmektedir ve bu da büyük bir israfa neden olmaktadır" dedi.