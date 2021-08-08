Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı
Giriş Tarihi: 8.8.2021 23:17 Son Güncelleme: 8.8.2021 23:18

Başkan Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı

Başkan Erdoğan’dan Hicri yılbaşı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yılbaşı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA