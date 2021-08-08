CHP’li Aykut Erdoğdu’dan emekli akademisyene şok tehdit: Yaşına bakmam indiririm seni

"SEN KİM OLUYORSUN"

Bu durumu sinirlenen Erdoğdu ise 4 Ağustos'ta Küçükgül ile site içerisinde karşılaştı. İddiaya göre Erdoğdu, Küçükgül'ün yanına giderek önce boğazını sıktı ve "Yaşına bakmam, aşağı indiririm seni. Kim oluyorsun da beni idareye şikâyet ediyorsun" diyerek tehdit etti.