Sen çok yaşa Tennur Teyze

Muğla
'da Marmaris
dahil olmak üzere bazı noktalarda alevler kontrol altına alınırken, Köyceğiz
'de seferberlik var. SABAH ekibi, boşaltılan Çövenli Yaylası'na girdi. Ancak bir kişi köyü terk etmedi. Tennur Yılmaz (59) bölgede Jandarma'dan izin alarak kaldığını belirterek, "Bizim artezyenimiz var, artezyenin yanında da jeneratör getirdik. Ben itfaiye araçlarına, su tankerlerine takviye yapabilmek amaçlı buradayım. Giyecek, yiyecek, barınma ihtiyacı olan olursa diye buradayım" dedi.
Köyü korumak amaçlı bölgede kaldığını anlatan Yılmaz, "Yangınlar etrafımızı sararsa tabii ki gideceğiz, arabamız var. Ama savunabildiğim kadar savunacağım burayı. Evimizi, köyümüzü korumak için buradayız" diye konuştu. Çövenli Yaylası'na sadece yazları gittiğini belirten Yılmaz, "Hiçbir hayvanım yok. Çok üzülüyoruz. Bu üzüntü anlatılmaz, günlerce ağladım. Ancak alevleri gözyaşlarımız söndürmüyor. Ağlamak çözüm değil, çalışmak lazım. Bu yeşilliği bırakıp gidebilir misiniz? Burası bizim vatanımız. Burada herkes gönüllü. Erkek kardeşimle beraber bekliyoruz. Onun da evi var, evlerimizin etrafını sürekli olarak suluyoruz" ifadelerini kullandı.