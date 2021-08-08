Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN, HAFİF ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDUĞU ÖĞRENİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını ifade etti.

Durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı." dedi.

Belediye yetkilileri de birkaç gündür devam eden öksürük şikayeti nedeniyle ailesiyle hastaneye başvuran Böcek'in testlerinin devam ettiğini, sonuca göre yatırılıp yatırılmayacağına karar verileceğini bildirdi. Böcek, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.