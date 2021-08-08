Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Başkan Böcek özel odaya alınarak tedavi altına alındı.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN, HAFİF ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDUĞU ÖĞRENİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını ifade etti.
Durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı." dedi.
Belediye yetkilileri de birkaç gündür devam eden öksürük şikayeti nedeniyle ailesiyle hastaneye başvuran Böcek'in testlerinin devam ettiğini, sonuca göre yatırılıp yatırılmayacağına karar verileceğini bildirdi. Böcek, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.
BÖCEK'TEN AÇIKLAMA: COVİD TESTİM ÇOK ŞÜKÜR NEGATİF ÇIKTI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son durumuna dair açıklamada bulundu. Böcek, "Sevgili dostlar, ateş, öksürük, halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitemize geldim. Tahlillerim yapıldı, Covid testim çok şükür negatif çıktı. İyi dileklerinize teşekür ederim. Sağlıklı güzel günler diliyorum." dedi.
108 GÜN KORANAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün süren Kovid-19 tedavisinin ardından 3 Aralık 2020 tarihinde taburcu olmuştu. Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu olmuştu. İyileşip ayağa kalkan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne "Bir can borcum var" diyerek her fırsatta hastane yönetimine teşekkür etmişti.
ÖZEL HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Antalya'da 17 Ağustos'ta özel bir hastaneye yatan Muhittin Böcek, bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.İnstagram üzerinden evinden fotoğraf paylaşan böcek "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." notunu düştü.