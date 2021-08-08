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Giriş Tarihi: 8.8.2021 15:40 Son Güncelleme: 8.8.2021 16:06

Son dakika: Dalaman’da yeni yangın! Havalimanına yakın noktada dumanlar yükseliyor

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: Dalaman’da yeni yangın! Havalimanına yakın noktada dumanlar yükseliyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yolcular yükselen dumanları korku dolu gözlerle izledi.

Son dakika... Muğla'daki orman yangınları ciğerlerimizi dağlarken yeni bölgelerde alevler yükselmeye devam ediyor. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda henü belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda parlayan alevler hızla havalimanının yanında bulunan ormanlık alanın ortasına doğru ilerlerken, yangın dolayısıyla çıkan dumanlar uçakların iniş ve kalkışını başta etkilememişti. Ancak ilerleyen dakikalarda tedbir amaçlı uçuş engeli kararı alındı.

YOLCULAR YANGINA DİKKAT KESİLDİ

Memleketlerine dönmek için Dalaman Havalimanı'na gelen yolcular, seyahat saatlerinin gelmesini beklerken yan taraftaki ormandan çıkan dumanları korku dolu gözlerle izledi.

KARADAN VE HAVADAN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Dalaman'dan yükselen alevlerin, havalimanına 500 metre olmasından dolayı hem karadan hem de havadan hızlı müdahale yapılıyor.

Bölgeye arazöz takviyesi yapılırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Edinilen yeni bilgiye göre güvenlik amacıyla Dalaman Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

RÜZGAR VAR

Bölgede rüzgar olduğu ve yangının çıktığı tepenin üst bölümüne doğru estiği gözlendi.

UÇAK VE HELİKOPTERLER BÖLGEDE

Dalaman'daki yangına hem yangın söndürme uçakları hem de helikopterlerle müdahale ediliyor.

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Son dakika: Dalaman’da yeni yangın! Havalimanına yakın noktada dumanlar yükseliyor
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