Son dakika... Muğla'daki orman yangınları ciğerlerimizi dağlarken yeni bölgelerde alevler yükselmeye devam ediyor. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda henü belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda parlayan alevler hızla havalimanının yanında bulunan ormanlık alanın ortasına doğru ilerlerken, yangın dolayısıyla çıkan dumanlar uçakların iniş ve kalkışını başta etkilememişti. Ancak ilerleyen dakikalarda tedbir amaçlı uçuş engeli kararı alındı.