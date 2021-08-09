SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 256 yangın kontrol altına alındı, 4 yangına müdahale sürüyor

Kim yaraların sarılması için gayret gösterdiyse hangi siyasi partiden olursa olsun şükranlarımızı sunarız. Yangın devam ediyor, çıkmışlar kurumlarla ilgili tartışma yapıyorlar. Yangını söndürdükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız. Biz de cevabını veririz. Yangın devam ederken kuvvetimizi bölen bu yaklaşımlar ibretlik bir tablo ortaya koymuştur.

YUNANİSTAN'DAKİ TÜRK AZINLIĞI

Türk azınlığa dönük sistematik dışlama politikası maalesef Yunanistan tarafından devam ettirilmektedir.

AFGAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Ama burasını göç kampı gibi göstermek doğru değil. Bu mesele para meselesi falan da değildir."