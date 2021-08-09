Çöken çatıyı 7 aydır yapan yok!

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, semt pazarlarını ziyaret ederek hem pazarcı esnafıyla hem de vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Güney'in son durağı Ayazma semt pazarıydı. Burada esnafa hayırlı işler dileyip, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Güney'e ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları, meclis üyeleri ve mahalle başkanı eşlik ettik.

BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ

Ziyaret esnasında, bin 800 m2 alana sahip Ayazma Kapalı Pazar Alanının, geçtiğimiz şubat ayında kar yağışı sırasında çatısının çöktüğünü ve yapılan tüm başvurulara rağmen İzmit Belediyesi'nden yanıt alınamadığını söyleyen vatandaşlar, Güney ve beraberindeki yöneticilere büyük sıkıntı yaşadıklarını iletti.

ÇÖKEN ÇATI 7 AYDIR YAPILMIYOR

Şikâyetleri dinleyen Başkan Güney şunları söyledi: "AK Parti döneminde Yeşilova, Kuruçeşme, Yenişehir, Cumhuriyet Plajyolu, Akmeşe ve Yuvam Akarca'dan sonra 7. kapalı pazar alanı olarak Ayazma yapıldı. Yedi yıl önce hizmete açıldı. Daha önce bir kere daha yoğun kar yağışı sırasında çatı çökmüştü ama bizim dönemimizde bu hasar çok kısa sürede onarılıp, vatandaşımızın mağduriyeti giderilmişti."

ÜRÜNLER BOZULUYOR, VATANDAŞ PİŞİYOR

"Şimdi vatandaşlarımız 7 aydır mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. İki yıldır milletimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir kapalı pazar alanı yapmayı bir kenara bıraktık, şu çatıyı onarmak çok mu zordu? Köylümüz getirdiği sütün sıcak altında bozulduğunu söylüyor. Sebze, meyve sıcak altında sönüyor. Vatandaşlarımız başına güneş geçmesin diye gündüz pazara gelemediklerini belirtiyor. Buradaki feryadı duyan olmaması çok şaşırtıcı. Biz tüm iyi niyetimizle ve halkımızın menfaati için yeniden tekrarlıyoruz. Yapamıyorlarsa söylesinler, biz gereğini yerine getirmeye hazırız".