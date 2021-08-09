Her yerde aranan terörist Kocaeli’nde yakalandı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafınan alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanmasına üye olduğu, örgüt adına faaliyet ve eylemlerde bulunduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılarak her yerde aranan N.W.M (33) isimli kadın Kocaeli'nde yakalanarak gözaltına alındı.

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYORDU



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının aranan kadın teröristin Suriye'de yakalanmamak amacıyla Türkiye'ye kaçak yollar ile girdiğini ve yine yakalanmamak amacıyla İstanbul ile Kocaeli arasında sürekli gidip gelerek farklı adreslerde saklandığını tespit etti.

İZMİT İLÇESİNDE YAKALANDI



Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanmamak için sık sık yer değiştiren N.W.M, akşam saatlerinde İzmit İlçesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Yakalanan şüphelinin Jandarma'da sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.