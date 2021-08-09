Yeni haftanın gelmesi ile birlikte "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kritik toplantıda aşı çalışmaları, vaka sayıları, koronavirüs salgınında son durum gibi konu başlıklarının istişare edilmesi beklenirken gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. Peki; yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli mi?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.
Yeni haftada Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.