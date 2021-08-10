’Anıt ağacı’ alevlere meydan okudu!

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan yangın geniş bir alanı kül etti. Armutalan Şirinyer Mevkiinde başlayan orman yangını, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut Mahallerinde etkili oldu. Doğa harikası bölge resmen ateş çemberinde kaldı, alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı mahalleler tahliye edildi. Tatil cenneti duman altında kaldı, kül sağanağı yaşandı. Tarihinin en büyük yangınını yaşayan Marmaris için adeta tüm Türkiye seferber oldu. Azerbaycan, İspanya, Ukrayna, İran gibi ülkelerden yangın söndürme ekipleri, hava ve kara araç desteği geldi. Alevlerle topyekün mücadele edildi. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek herkes etrafını saran alevlere savaş açtı. 9 günün sonunda kontrol altına alınabilen yangın, Marmaris'in güzelliğini taçlandıran yeşilini, kızılçam ormanlarını kül etti.

ASILARA VE ALEVLERE MEYDAN OKUDU

Marmaris turistik Bayır Mahallesi de alevlere teslim oldu. Yangın mahallenin etrafını sardı. Bazı evleri ve ahırları kül etti. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği, gölgesinde oturduğu, yaklaşık 2 bin yıllık çınar ağacı, vatandaşların ve ekiplerin mücadelesiyle yangından zarar görmedi. Alevler sadece çevresine zarar verdi. Bayır'ın simgesi olan, asırlara meydan okuyan ağaç Anıtlar Kurulu tarafından 'anıt ağaç' olarak tescillenmişti.

Aynı şekilde Turgut Mahallesinde bulunan tatilci akınına uğrayan Turgut Şelalesi yangından ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle korundu.