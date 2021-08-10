Başkan Erdoğan’ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

"BARAJ PUANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ ÇOK İYİ OLDU"

Şanlıurfa'da ikinci kez sınav sınava giren Büşra Dikme de baraj puanının düşürülmesinin kendisi gibi birçok öğrenciyi memnun ettiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tüm öğrenciler adına teşekkür eden Dikme, şöyle konuştu: "YKS'de baraj puanlarının düşürülmesi çok iyi oldu. Uzaktan eğitimle sınava çalışılması çok zordu. Herkesin puanı ortada. Sınava girenlerin yarısının çoğu sınavdan ya geçemedi ya da istedikleri hedefe ulaşamadılar. Verilen bu kararla birçok öğrencinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunacağını düşünüyorum. Bu karara imza atan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz."

"ZORLU SÜREÇTE YERİNDE BİR KARAR OLDU"

Kahramanmaraşlı Furkan Can Solmaz da Kovid-19 sürecinde eğitimin ciddi anlamda olumsuz etkilediğini dile getirerek, verilen bu kararın mağduriyeti gidereceğini ifade etti. Kararla birçok öğrencinin belki de lisans eğitimlerine başlayacağını aktaran Solmaz, "Baraj puanlarının düşürülmesi bu zorlu süreçte yerinde bir karar oldu. Bazı arkadaşlarımız barajı geçemediğinden yakınıyordu. Ben üstünde olduğum için tercih yaptım ama yapamayan arkadaşlarım vardı. Onlar için de büyük bir fırsat oldu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"BEN DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEYİ UMUYORUM"

Şırnak'ta oturan öğrenci Ferhat Tatar (18), Başkan Erdoğan'ın açıklamasının kendisi gibi düşük puandaki öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Sınavda arzuladığı puanı alamadığını anlatan Tatar, "Ek kontenjanlarda Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi biz öğrencileri çok mutlu etti. Barajın düşürülmesiyle inşallah ek kontenjanda ben de üniversiteye yerleşmeyi umuyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"GÜZEL BİR ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİRİM İNŞALLAH"

Öğrenci Furkan Ülger (20) de YKS'de istediği puanı elde edemediğini dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının sevindirici olduğunu ifade eden Ülger, "Bu hem benim hem de benim gibi çok sayıda öğrenci için büyük bir müjde ve avantaj oldu. Barajın düşürülmesiyle güzel bir üniversiteye yerleşirim inşallah." şeklinde konuştu.

"BARAJIN DÜŞÜRÜLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Hatay'da YKS'ye giren öğrencilerden Emre Karagün, kararı sevinçle karşıladığını söyledi. Bu yıl sınava Kovid-19 nedeniyle yeterince hazırlanamadığını belirten Karagün, "Ben ve çevremde çoğu arkadaşım barajı geçemedi. Barajın düşürülmesi bizim için çok iyi oldu. Cumhurbaşkanımızın bunu yapması çok güzel. Hepimiz sevinçle karşıladık bu kararı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"BU GEREKLİ BİR KARARDI"

Türkçe öğretmeni Volkan Şerifoğlu da kararın öğrenciler açısından önemli ve yerinde olduğunu belirterek, "Bu, gerekli bir karardı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu konuda gerekli ilgiyi gösterdi. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"EĞİTİM HAYATIMIZDA VE GİRDİĞİMİZ SINAVLARDA ZORLUKLAR YAŞADIK"

Osmaniye'de YKS'ye giren Ali İmran Tozluklu da salgın döneminde oldukça zor zamanlar geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eğitim hayatımızda ve girdiğimiz sınavlarda zorluklar yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararla daha çok öğrenci kardeşimiz üniversiteli olabilecek. Aldıkları bu karardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi sunuyorum."

"HAYALLERİME ÇOK YAKINIM"

Hakkari Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazlı Çiftçi, kentte uzun süre dershane ortamında çalışma imkanlarının bulunmamasına rağmen sınava en iyi şekilde hazırlanmak için gayret ettiğini söyledi.

"ŞU AN HAYALLERİME ÇOK YAKINIM"

Barajın düşürülmesinin ve ek yerleştirme imkanının sağlanmasının öğrenciler için doğru bir karar olduğunu belirten Çiftçi, "Daha önceki puanımla istediğim bölüm maalesef gelmiyordu ama şu an hayallerime çok yakınım. Ek yerleştirme hakkı da birçok öğrencinin işine yarayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

"BARAJ SORUNU YAŞAYAN TÜM ÖĞRENCİLER ADINA SEVİNDİM"

Hakkari Fen Lisesinden geçen yıl mezun olan Dilek Temeş de sınavda istediği puanı alamadığını fakat yine de hedefleri arasındaki bir bölüme yerleşebileceğine inandığını söyledi. Alınan kararların baraj sorunu yaşayan tüm öğrenciler için olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Temeş, "Ek bir yerleştirme hakkının da tanınması yerinde bir karar oldu. Baraj sorunu yaşayan tüm öğrenciler adına sevindim çünkü yeni tip koronavirüsten dolayı bu yıl öğrenciler dershane ve okullarda sorunlar yaşadı, istedikleri gibi sınavlara hazırlanamadılar. Bu açıdan alınan kararı olumlu buluyorum. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.