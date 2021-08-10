Emniyet’te FETÖ operasyonu! 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HTS analiz çalışmaları sonucu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1. sınıf, 2'si 2.sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimatla yapılan çalışmalar sonucunda, 12 şüphelinin HTS analiz çalışmaları sonucu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edildi. Örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlenen, silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1. sınıf, 2'si 2.sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldı.