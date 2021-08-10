Son dakika: Öldürülen canlı bombanın hedefinde polis varmış: Olay sırasında bağırdığı ortaya çıktı

Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı PKK/YPG'li terörist Ali Burhan (28) olduğu belirlenen canlı bombanın, üzerinde yapılan aramalarda, bir adet içi boş sim kart, bir adet tuşlu telefon, bir adet android telefon, 865 TL 50 kuruş ele geçirildi.