Son dakika: PKK’ya silah sağlayan FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’ın tahliye talebine ret!

MİT'in operasyonuyla, Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen, FETÖ adına PKK'ya silah taşıyan 'Silahlı Terör Örgütüne Silah Sağlama' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından yargılanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın yargılamasına devam edildi. Sevilay, şirketlerinin batmasından dolayı ailesinin ciddi ekonomik problemler yaşadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Savunma sanayi şirketi bulunan Gürbüz Sevilay, geçen şubat ayında Özbekistan'da MİT'in başarılı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Gürbüz Sevilay FETÖ adına Suriye'de PKK'ya silah sağladığı gerekçesiyle mahkemece tutuklanmıştı.



Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen 'Silahlı terör örgütüne silah sağlama' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 30 yıl hapsi istenen Sevilay, savunmasında örgüt üyesi olmadığını iddia ederek üzerine atılı suçları reddetti. Sevilay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak adına bildiği her şeyi anlattığını kaydederek tahliyesini talep etti. Sevilay, dosyasına aleyhine gelen bilgi ve belgeleri kabul etmediğini söyleyerek, tutuklu kalmasını gerektirecek bir husus olmadığını söyleyen Sevilay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak adına bildiği şeyleri anlattığını ve sağlık durumundan dolayı da, en ağır adli kontrol şartı dahil tahliyesini talep etti. Mahkeme Sevilay'ın tutukluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerekçesiyle davayı erteledi.