AK Partili Şahin’den CHP’li vekile suç duyurusu

CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu'nun AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin'e yönelik keyfimin kahyası mısın lan sözleri yargıya taşındı. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin Purçu hakkında hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şahin ayrıca 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Şahin tazminat davasından kazanacağı parayı Roman vatandaşların ihtiyaçları için kullanacağını söyledi.



SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile AK Partili yöneticiler arasında sosyal medyada başlayan kavga yargıya taşındı. Orman yangınlarıyla ilgili açıklamalar yapan Purçu'ya tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal yanlış açıklamalar yapıldığını ifade etmiş İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de Purçu'nun Selçuk'taki arazisine imar rantı sağladığını iddia etmişti.

"KEYFİMİN KAHYASI MISIN LAN"

Karşılıklı sert sözlerin ardından AK Partili yöneticilere, "Malımı istediğim zaman alır istediğim zaman bağışlarım! Keyfimin kahyası mısın lan" diyen Purçu, "Ey anlamaz başkan Sefa Şahin, alnımın teriyle kazanıp kendi paramla aldığım kendi arazimin tümünü Roman vatandaşlarıma bağışladım. Belgelerle her şey ortadayken önemli olan ne zaman aldığım değil! Malımı istediğim zaman alır, istediğim zaman bağışlarım! Keyfimin kahyası mısın lan! Sen de kendi malını Roman vatandaşlara bağışla da görelim. Hodri meydan! Yapılan iyiliğe bile çamur atan aptal anlamazlar! Rant peşinde koşan, sülalelerini zengin eden hırsızlar " ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin CHP'li Purçu'nun sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şahin, Purçu hakkında hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından işlem yapılmasını istedi.

ROMAN VATANDAŞLAR İÇİN HARCAYACAĞIM

Şahin ayrıca, İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Şahin, milletvekilinin topluma örnek olması gerektiğini ifade ederken tazminat davasından gelecek parayı Roman vatandaşların ihtiyaçları için harcayacağını söyledi.