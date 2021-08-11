Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA A.Ş. görevlilerinden A Haber muhabiri ve kameramanına tehdit!





"BURADAN ÇOK FARKLI ŞEKİLDE Mİ ÇIKARALIM, SİZİ ANLAYACAĞINIZ DİLDE Mİ ÇIKARALIM?"

BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda görevli Ahmet Haşim'in; Mert Hacıalioğlu ve Oktay Erkek'e "Çekim yapmıyorsunuz di mi? Buradan çok farklı şekilde mi çıkaralım, sizi anlayacağınız dilde mi çıkaralım?" diye tehdit içerici söz söylediği öğrenildi. Mert Hacıalioğlu ve Oktay Erkek; Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA A.Ş.'de görevli Ahmet Haşim ve Furkan isimli çalışan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Mert Hacıalioğlu ve Oktay Erkek'in, poliste verdikleri ifadeler şöyle:

A Haber Ankara muhabiri Mert Hacıalioğlu: "10 Ağustos 2021 günü saat:14.00 sıralarında Akdeniz Caddesi üzerinde olan buz patenti pistine haber için gittik. Haberin içeriği de orada tadilatın takibi içindir. Önce bahçeden geniş açıdan görüntü aldık. Kimsenin bir sorusu olmadı. Biz de zaten çalışmaların takibi için oradaydık. Dışarıda işimiz bitti ve içerideki tadilat çalışmasının aşamasını öğrenmek için içeri girdik ancak içeride herhangi bir ses ve görüntü kaydı yapmadık. Girişte 4 kişi vardı ve bize 'Giriş yasak' diye herhangi bir şey söylemediler. Biz de zaten kısa sürede bakıp çıkacaktık. Sahaya baktığımız senada 4 kişi ve girişte olmayan özel güvenlik yanımıza geldi. İsmini sonradan öğrendiğim Ahmet Haşim isimli şahıs bize 'Çekim yapmıyorsunuz di mi? Buradan çok farklı şekilde mi çıkaralım, sizi anlayacağınız dilde mi çıkaralım?' diye tehdit içerici söz söyledi. Biz söz konusu kişiye suç içerikli cevap vermedik. Biz de 'Siz önden buyurun. Biz de peşinizden geliyoruz' dedik. Sonra polisi aradılar. Biz hava alalım diye bahçeye inmek istedik ancak müsaade etmediler. Bizi içeriden çıkarmamaya çalıştılar. Sonra merdivenlerden aşağı indik. Polis ekibi geldi ve onlarla birlikte polis merkezine geldik. Şahıslarla aramızda fiziksel temas olmadı. Ahmet Haşim tehdit içerikli söz söyledi. Diğeri de onu destekler nitelikte söz ve davranışta bulundu. Olayla ilgili Ahmet Haşim'den ve Furkan'dan şikayetçiyim.."