Azerbaycan askerine skandal sözlere suç duyurusu!

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Attar, Nüket Eroğlu'nun cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusunda, Türkiye'de 28 Temmuz günü meydana gelen yangınların hemen akabinde 30 Temmuz günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in talimatıyla orman yangınlarının söndürülmesi için Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 100 kişilik ilk ekibin devam eden yangın bölgesine geldiği kaydedildi.

"3 BİN KM YOLU HİÇ DURMADAN GELDİLER"

Devam eden günlerde ise Azerbaycan'dan itfaiye araç ve gereçleri ile birlikte, karayoluyla Gürcistan üzerinden Türkiye giriş yaptıkları, hiç durmadan 3 bin km yolu büyük fedakârlıkla gelerek yangın bölgesine geldikleri ve hemen yangın söndürme faaliyetlerine katıldıkları belirtildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın 'iki devlet tek millet' anlayışıyla birbirine kalpten bağlı, can kardeşlerinin sevincini sevinci, üzüntüsünü üzüntüsü olarak ortak duygu ve düşüncelerle hareket eden bir dayanışma içinde oldukları kaydedildi.

PROF DR AYGÜN ATTAR

SKANDAL SÖZLER

Tüm bu dayanışma ruhuna rağmen 6-8 Ağustos tarihinde Nükhet Eroğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum. Ben o gelenler kimdir bilemem. Taliban mıdır, PKK mıdır, Müslüman Kardeşler midir, ASALA mıdır, FETÖ'cü müdür?" şeklinde suç teşkil eden beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Suç duyurusunda, "İfade özgürlüğünün sınırı, kişilerin şeref ve itibarının korunması hakkıdır. Ancak bu sınırın aşıldığı tartışmasızdır. Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil ettiği açıktır. Şüphelinin beyanı düşünce ve fikir özgürlüğü ile açıklanacak bir durum değildir" ifadelerine yer verildi.

"AÇIKÇA AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI"

Suç duyurusunun devamında şunlar kaydedildi: "Şüphelinin bu beyanları ile yangın söndürme faaliyetini akamete uğratacağı açıktır. Şüpheli Nükhet Eroğlu'nun beyanları yangın bölgesinde teröristlerin olabileceği intibanı yaratmaktadır. Şüpheli, yalnızca Azerbaycan'dan gelen itfaiyeci ve personeller ile ilgili bu doğrultuda beyanlarda bulunurken başka ülkeden gelen yangın söndürme çalışmalarına katılan diğer ülke vatandaşları hakkında herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Şüpheli beyanlarıyla açıkça, Azerbaycan vatandaşı itfaiye er ve personellerini hedef almakta ve halkı bu yönde belli ırk ve kökene mensup kişilere karşı kışkırtmaktadır.

Nükhet Eroğlu'nun 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama', 'Halk arasında endişe, korku ve panik yaratma', 'Toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme' gibi suçların şüpheli tarafından işlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda TCK'nın ilgili hükümleri gereği Eroğlu hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması talep edildi.

PROF DR AYGÜN ATTAR VE AVUKAT ALİ ÇELİKKOL

DEMİRTAŞ VE PAYLAN'A SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Aygün Attar, daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "devlete karşı savaşa tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçesinde, Demirtaş'ın Rusya ziyaretindeki tutum ve ifadeleri ile Azerbaycan'ın Karabağ'daki son operasyonlarına yönelik sözlerine yer verildiğini belirtmişti.

Yine Attar, HDP'li vekil Garo Paylan hakkında da suç duyurusunda bulunmuş, Paylan'ın "Türkiye'de soykırım yapıldığı ve hale bu soykırımın devam ettiği" ifadelerinde suç işlediğini kaydetmişti.