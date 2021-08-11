Çift doz aşılama sayısı 30 milyonu geçti

Kovid-19 salgınında Delta varyantı tüm dünyayı etkisi altına alırken virüse karşı çift doz aşılama
sayıları da artmaya devam ediyor. Türkiye'de çift doz aşılama sayısı 30 milyonu aşarken düşük riskli iller (Mavi) arasında yer alan Muğla
'da çift doz aşılama oranı yüzde 57, Çanakkale'de yüzde 56, Ordu
'da yüzde 46, Amasya
ve Eskişehir'de ise yüzde 48 oldu. Çok yüksek riskli iller (Kırmızı) arasında yer alan Şanlıurfa'da çift doz aşılama oranı yüzde 11, Mardin ve Bitlis'te ise yüzde 14 olarak kaydedildi. 3 büyükşehir arasında nüfusa göre çift doz aşılama oranlarında İzmir yüzde 46 ile zirvede yer alırken onu yüzde 42 ile Ankara ve yüzde 35 ile İstanbul takip etti. Nüfusunun yüzde 35'ini çift doz aşılayan Türkiye, dünyada nüfusuna göre en fazla çift doz aşılama yapan ülkeler sıralamasında 14. sırada yer aldı. SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Tek doz BioNTech
ya da çift doz Sinovac, Delta varyantına karşı korunaklı kabul edilmiyor. Vatandaşlarımızın en az yüzde 70'inin tam doz aşılı olmaları gerekiyor. Artan vaka sayılarının aşı olma bilincini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Çünkü hastaneye yatan veya hastalığı ağır geçiren vakaların aşısızlar arasında yüksek olması aşının önemini ortaya koydu. Aşı bolluğu yaşayan nadir ülkelerden biriyiz. Birçok ülkede aşıya erişemedikleri için eylemlerin yapıldığını görüyoruz. Dünyada aşı stratejisini en iyi yöneten ilk 5 ülke içerisindeyiz. Aşılama oranlarımız hızla artıyor. Ağustos ayı içerisinde vaka sayılarında 30 bin bandını geçeceğimizi düşünmüyorum. Eğer bu hızla devam edersek dört hafta sonra okulların açılış tarihinde yüzde 70 aşılama oranını yakalayabiliriz" dedi.
'AŞI OLANLARDA KOVİD AKCİĞERE ZARAR VEREMİYOR'
AŞI olduktan sonra Kovid-19'a yakalananların akciğer filminin normal çıktığını söyleyen Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, bu vakalarda akciğer tutulumu olmadığını belirtti. Ayrıca aşının yüzde 100 koruyucu olduğu ile ilgili yanlış bir algı olduğunu ifade eden Sönmez, "Aşı ağır hastalıktan, entübe olmaktan ve ölümden büyük oranda korur" dedi. Dilan KAYA
/ SABAH