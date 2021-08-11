Eski Sağlık Bakanı Eryılmaz için TBMM’de tören

Ağrı'nın 18'inci, 19'uncu, 20'nci, 21'inci ve 23'üncü dönem milletvekili olan, 48'inci hükümette Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel hastanede 2 gün önce yaşamını yitirdi.

Eryılmaz için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM eski başkanları Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile eski sağlık bakanlarından Recep Akdağ ile çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı. Törende Eryılmaz için dua edildi. Yaşar Eryılmaz'ın cenazesi, törenin ardından namaz için Ahmet Efendi Camisi'ne götürüldü.